Bürgerhaus und Hallenbad evakuiert

Kleiner Schnitt mit großer Wirkung: Kurz nach 10 Uhr löste am Mittwochvormittag eine bei Dachsanierungsarbeiten angesägte Sprinklerleitung im Bürgerhaus Kinderhaus einen Evakuierungsalarm aus. Das führte dazu, dass das gesamte Gebäude samt Hallenbad evakuiert wurde und die Feuerwehr anrückte. Denn deren Alarmierung erfolgt bei einem Gebäude-Alarm automatisch.

Vom Dach spritzte das Wasser aus der angesägten Leitung mit vier bar in einer Fontäne bis in den Fußgängerbereich vorm Bürgerhaus. Vom bald gefluteten Dach aus tropfte das Wasser auch durch die Decke in den Wartebereich des Bürgerbüros, das daraufhin seine Sprechstunde einstellte.

Das Bürgerbüro stellte seine Sprechstunde ein, weil im Wartebereich das Wasser durch die Decke tropfte. Foto: kaj

Raum vorerst nicht nutzbar

Auch im „Sinnesraum“ ging nichts mehr: In blauen Plastikkästen wurde das Wasser aufgefangen. Der Wassereinbruch war dort besonders übel: Denn der „Sinnesraum“ hat einen Parkettboden. Ob das Parkett das alles übersteht, wird sich erst noch zeigen. Der Raum ist vorerst nicht nutzbar.

Stefanie Remmers, Leiterin der Bezirksverwaltung Nord, und Ute Behrens-Porzky , Leiterin des Kap.8, wechselten sich im „Sinnesraum“ am Wassersauger ab.

Ute Behrens-Porzky (l.) und Stefanie Remmers lösten sich am Wassersauger im Sinnesraum ab. Foto: kaj

Komplette Evakuierung

Eigentlich war eine Baubesprechung für den fünften Bauabschnitt der Hochwassersanierung mit Architekten und Fachpersonal vom Amt für Immobilienmanagement geplant. „Wir saßen gerade in der Cafeteria im Mokido, als plötzlich der Alarm losging. Wir wussten nicht, was los war. Ich dachte erst, das ist wohl ein Probealarm“, berichtete Ute Behrens-Porzky. Doch es kam anders: Es wurde der komplette Evakuierungsalarm ausgelöst.

Per Lautsprecherdurchsage der Brandmeldeanlage wurden alle Personen gebeten, das Gebäude „wegen eines technischen Defekts zu verlassen“. Das habe sehr gut geklappt, alle hätten sich sehr ruhig verhalten und seien der Anweisung gefolgt, hieß es später. Heike Kinter, Mitarbeiterin des Kap.8-Infobüros, erinnerte sich an einen komplett angekleideten Badegast, dem aber noch das Wasser aus den Sandalen tropfte, weil er sich sofort auf den Weg nach draußen gemacht hatte.

„ Sprinklerleitungen haben im Dämmungspaket eines Daches nichts zu suchen. Sprinklerleitungen haben im Dämmungspaket eines Daches nichts zu suchen. “ Architektin Christiana Paschedag-Book

Zum fünften Bauabschnitt der Hochwassersanierung gehört auch die Dachsanierung. Die Firma war gerade dabei, die alte Dämmung zu beseitigen. „Sprinklerleitungen haben im Dämmungspaket eines Daches nichts zu suchen“, sagte Architektin Christiana Paschedag-Book vom Amt für Immobilienmanagement. „Es war niemandem bekannt, dass diese Leitung dort lag.“

Die Trockenleitung auf dem Dach habe durch die Beschädigung einen Druckabfall erkannt, dann springe die Sprinkleranlage an, erklärte Wolfgang Franz vom Architekturbüro Janßen, Bär und Partner, der auch an der Baubesprechung teilgenommen hatte. Er fand an diesem ein wenig chaotischen Morgen doch noch etwas Positives: „Es ist positiv, dass die Anlage funktioniert und den Alarm ausgelöst hat.“

Am heutigen Donnerstag soll es wieder Sprechstunden im Bürgerbüro der Bezirksverwaltung im Bürgerhaus geben: von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr.