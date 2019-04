Fischen und Naturschutz geht

Mehr als 1500 Mitglieder hat der Verein für Fischerei und Gewässerschutz „Frühauf“. Damit gehört der Angelsportverein zu den größten seiner Art in ganz Nordrhein-Westfalen. Karl-Heinz Wortmann steht seit 19 Jahren dem Angelsportverein als Vorsitzender vor. „Wenn ich von meiner Person rede, meine ich natürlich den Verein“, wird im Gespräch mit dem 66-jährigen Rentner deutlich, dass ihm der vor fast 100 Jahren gegründete Verein „Frühauf“ sehr am Herzen liegt.

Der Angelsportverein besitzt und unterhält viele Gewässer. Dazu gehören der Gittruper See, Sandruper See, Teile der Ems, der Ems Altarm, die Werse von der Pleistermühle bis zum Stapelskotten, die Untere Werse, die Werse am Emseinlauf und der Theresiensee. „Insgesamt macht das ein Fläche von mehr als 150 Hektar aus, die von uns betreut und unterhalten werden muss“, unterstreicht Karl-Heinz Wortmann stolz.

Diese vielen Liegenschaften bedürfen selbstverständlich auch einer dementsprechend ständigen Anlaufstelle, die der Verein „Frühauf“ vor nicht allzu langer Zeit gefunden hat. An der Sprakeler Straße 407 stand vor fünf Jahren ein ehemaliges Einfamilienhaus zum Verkauf. Karl-Heinz Wortmann: „In Absprache mit dem Vorstand und den Mitgliedern haben wir Nägel mit Köpfen gemacht und das Gebäude dann erworben.“ Das neue Vereinshaus mit einer Nutzfläche von rund 390 Quadratmetern beherbergt seitdem nicht nur die Vereinsgeschäftsstelle, sondern auch einen großen Schulungsraum, in dem rund 60 Personen Platz finden. „Dort führen wir Schulungsveranstaltungen für unsere aktuell etwa 160 Jugendlichen, Prüfungsvorbereitungskurse und Informationsveranstaltungen durch“, erläutert Karl-Heinz Wortmann. Außerdem steht eine komplett eingerichtet Küche in dem Haus zur Verfügung, die von den Jugendlichen und den erwachsenen Mitgliedern unter Anleitung eines Kochs für vereinsinterne Kochabende genutzt wird. „Dort werden natürlich Fischgerichte oft mit viel Knoblauch zubereitet“, betont der „Frühauf“-Vorsitzende.

Im Dachgeschoss der ehemaligen Villa hat der Angelsportverein eine komplette Wohnung eingebaut. Die fast 100 Quadratmeter Wohnfläche werden von einem Vereinsmitglied mit seiner Partnerin bewohnt.

Der Verein „Frühauf“ achtet darauf, dass der Angelsport im Einklang mit dem Naturschutz ausgeübt wird. Mit dem Kauf des Gittruper Sees zwischen Gimbte und Gelmer wurde eine komplette Seite des Sees freiwillig als geschütztes Ufer ausgewiesen und wird nicht befischt. „Von der Gesamtfläche des Grundstücks wurde knapp die Hälfte vom Verein aus eigenem Antrieb für die Pflanzen- und Tierwelt unter Schutz gestellt“, stellt Karl-Heinz Wortmann heraus. Und weiter: „Fischerei und Gewässerschutz ist nicht nur ein schönes Hobby, sondern für viele unserer Mitglieder eine Passion. Das ist auch wohl der Grund, weshalb sich sehr viele Mitglieder über viele Jahrzehnte dem Verein sehr verbunden fühlen.“

Rund 200 Mitglieder im Alter zwischen 70 und 92 Jahren hat „Frühauf“, die seit neuestem mit einem vereinseigenen Fahrdienst zu den Seen zum Spazierengehen oder Fischen gebracht werden können.