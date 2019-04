Die Realschulen in Münster erfreuen sich größerer Beliebtheit als weiterführende Bildungseinrichtung. Die Anmeldezahlen für das neue Schuljahr 2019/2020 sind in allen derartigen Schulen in der Domstadt angestiegen. Auch die Geschwister-Scholl-Realschule meldet – wie berichtet – einen höheren Zulauf.

Zunächst schien es so, als ob einige Schüler sogar hätten abgewiesen werden müssen. Doch Clemens Krause , Rektor der Geschwister-Scholl-Realschule, gibt Entwarnung: „Wir haben zusammen mit allen Beteiligten eine Lösung gefunden und bilden zum neuen Schuljahr drei Eingangsklassen, die maximal jeweils aus bis zu 28 Mädchen und Jungen bestehen.“ In jeder Eingangsklasse werden bis zu drei gehandicapte Kinder unterrichtet. „Deswegen sind wir von der Klassengröße mit 28 Schülern nicht gerade begeistert. Wir stellen uns eher eine Größe mit höchstens 25 Kindern vor. Aber das ist aktuell nicht umsetzbar“, ist Clemens Krause mit der momentanen Situation nicht ganz zufrieden.

Glücklich ist der Schulleiter aber über die gute Resonanz: „Das zeigt uns, dass unser Unterrichts-Angebot weitestgehend den Vorstellungen der Eltern und deren Kindern entspricht. Es scheint wohl so, als ob wir aktuell alles richtig machen.“

Die Geschwister-Scholl-Realschule sei aus ihrer Geschichte heraus schon immer eine Stadtteil-Schule gewesen. Primär seien bisher vorwiegend Kinder aus den drei Stadtteilen Coerde, Kinderhaus und Sprakel zur der weiterführenden Schule in Kinderhaus gegangen. Gründe hierfür wären bis dato die räumliche Nähe und die berufliche Situation der Eltern gewesen, die aufgrund von Organisationsproblemen eine weiter entfernt vom Wohnort liegende Alternative – soweit es ging – vermieden hätten.

„Für das kommende neue Schuljahr 2019/2020 aber haben Eltern aus Münsters Innenstadt und Gievenbeck ihre Kinder bei uns angemeldet“, freut sich Clemens Krause über den Zuspruch der „Auswärtigen“.