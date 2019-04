Graffiti blättern nach Jahren ab

Ein farbenfrohes Kunstwerk verblasst langsam aber sicher: Die Brücke über die Brüningheide in Kinderhaus ist vor fast 16 Jahren von Graffiti-Künstlern verschönert worden. Bis es damals dazu kam, bedurfte es einer langen Vorbereitungszeit und es mussten einige Hürden überwunden werden. Damals sponserten die Wohnungsgesellschaft Münsterland, die Sahle Wohn- und Stadtbau, die Sparkasse Münsterland Ost und die Bezirksvertretung Nord mit insgesamt 4350 Euro das Projekt. Der Zahn der Zeit hat aber mittlerweile an den Kunstwerken genagt. Feuchtigkeit hat der Sprayerkunst zugesetzt und die Farben blättern – an einigen Stellen gravierend – ab.

Das ist auch Jochen Temme , Vorsitzender des Vereins Offensive Kinderhaus (OK!), aufgefallen. Der ehemalige Leiter der Bezirksverwaltung Nord wohnt in Kinderhaus, ist seit acht Jahren Rentner und hatte sich schon einmal vorgenommen, die Optik zu verbessern. „Aber weit bin ich nicht gekommen“, sagt Jochen Temme. Anfang 2017 habe er einen dementsprechenden Bürgerantrag formuliert, den das zuständige Amt jedoch abgelehnt und der Rat nicht weiter verfolgt habe.

Für die Belange der Fußgängerbrücke ist das Amt für Mobilität und Tiefbau zuständig. Dort ist Lydia Staudinger beschäftigt. Sie ist die zuständige Fachstellenleiterin. In ihren Zuständigkeitsbereich gehören alle Brückenbauwerke, die im Eigentum der Stadt sind. Also auch die Fußgängerbrücke über die Brüningheide. „Diese Brücke wurde 1982 gebaut. Wir gehen bei derartigen Brückenbauwerken von einer Lebensdauer von 70 bis 80 Jahren aus. Demnach hat die Brücke über die Brüningheide die Hälfte ihres Alters erreicht“, erklärt die Fachfrau.

Es sei aufgrund der Zeitachse deshalb vorgesehen, das Bauwerk noch in diesem Jahr einer intensiven Überprüfung zu unterziehen. „Je nachdem, wie das Ergebnis der Fachingenieure ausfallen wird, entscheiden wir dann, ob etwas gemacht werden muss und in welchem Umfang“, so Staudinger weiter. Sollten die Prüfer dringenden Handlungsbedarf empfehlen „hat diese Brücke sehr gute Chancen, in das städtische Sanierungsprogramm für 2020 aufgenommen zu werden“.

Es mache selbstverständlich nur Sinn, die Brücke einer neuen oder aufgefrischten Gestaltung zu unterziehen, wenn die Verantwortlichen wissen, welche Schäden die Brücke über die Brüningheide aufweise und was im Endeffekt gemacht werden müsse. Lydia Staudinger: „Erst nach einer eventuellen Sanierung können wir sagen, was wir mit den Fassaden vorhaben.“

Einige Graffiti seien bereits 2012 erneuert worden, weil an einer Stelle der Brücke eine dringende bautechnische Sanierung umgesetzt werden musste. „Aber auch dort blättert die Farbe schon wieder ab“, hat die Fachstellenleiterin selbst festgestellt.

Jochen Temme jedenfalls schaut nunmehr etwas beruhigter nach vorne und erinnert an die früher ausgegebene Zielvorstellung: „Es wäre doch schade gewesen, wenn nichts passieren würde. Schließlich wurde vor vielen Jahren beschlossen, den Stadtteil Kinderhaus schöner aussehen zu lassen, damit neu Hinzugezogene sich in unserem Stadtteil auch von Anfang an wohl fühlen.“