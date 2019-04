Nach etwas mehr als einem Jahr ist am Donnerstag und Freitag ein Waldstück an der Nordmark in Kinderhaus wieder aufgeforstet worden. Am 18. Januar vergangenen Jahres zog das Orkantief Friederike als schwerer Sturm mit starken Böen von Westen durch Irland, das Vereinigte Königreich, über die Niederlande, Belgien und Deutschland bis nach Polen hinweg. Auch Münster wurde damals von der windigen „Dame“ heimgesucht (wir berichteten). Stark betroffen war Münsters Norden, unter anderem auch Kinderhaus an der Nordmark. „Vor allem die älteren Fichten hatte es damals erwischt, 50 bis 60 Jahre aufwärts. Hektarweise lagen diese Bäume aber auch Kiefern wie Mikadostäbchen auf dem Boden“, erinnert sich Jörn Stanke . Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) als Waldbesitzer bat den zuständigen Förster um Hilfe. Jörn Stanke ist für die Wälder der kreisfreien Stadt Münster zuständig und betreut hier die Privatwaldbesitzer. Er ist einer der 26 Revierförster des Regionalforstamtes Münsterland.

Das Holz wurde aufgrund der Menge und der Arbeitssicherheit damals maschinell aufgearbeitet und vermarktet. „Rechtzeitig genug. Denn der Borkenkäfer konnte nicht mehr sein Unwesen treiben.“ Es entstanden Kahlflächen, wie sie in allen betroffenen Gebieten mittlerweile zum gewohnten Bild gehören.

Schnell war klar: Der Wald muss neu aufgeforstet werden, aber mit klimastabilerem und standortgerechtem Laubholz. Dadurch konnten über das Regionalforstamt Münsterland und den Landesbetrieb Wald und Holz NRW-Fördergelder aus Landesmitteln aber auch EU-Gelder in Anspruch genommen werden. Jörn Stanke plante die Pflanzungen mit der Hauptbaumart Eiche. „Es wurden sogar einige slawonische Eichen gekauft, von denen sich die Fachleute eine höhere Wärme und Trockenheitstoleranz versprechen“, erläutert der Förster. So entstanden nun an der Nordmark schöne neue Wälder. Die Flächen wurden von einem Forstunternehmer aus Senden-Bösensell mit einem Mulchgerät vorbereitet und damit die Brombeeren, Äste und Baumstümpfe entfernt.

Anschließend konnten die Flächen von den forstlichen Fachleuten mit einer Pflanzmaschine mit den Setzlingen bestückt werden. „Trotz Fördergelder wird ein großer Teil des Holzerlöses von den gefallenen Fichten und Kiefern für die Pflanzen, die Arbeit und anschließende Pflege verwendet werden müssen, bis wieder ein neuer geschlossener Wald entstanden ist“, unterstreicht der Waldhüter und hat noch einen wichtigen Hinweis: Das Betreten von Forstkulturen zum Schutz des Waldes sei gesetzlich verboten. Bei Zuwiderhandlung begehe man eine Ordnungswidrigkeit nach Landesforstgesetz NRW. Jörn Stanke: „Bitte schonen Sie die empfindlichen Kulturen in Ihrem eigenen Interesse.“