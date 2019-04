Zwischen 20 Uhr am Samstag und 6.44 Uhr am Sonntag verunstalteten Unbekannte die katholische Kirche St. Josef an der Straße Kinderhaus. Eine Frau entdeckte den schwarzen Schriftzug „Pädo“ und ein Kreuz auf der Tür des Gotteshauses, berichtet die Polizei. „Die Kirchengemeinde hat die Polizei informiert. Sie hat das aufgenommen, mehr können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen“, so Ulrich Messing, Pfarrer der Gemeinde St. Marien und St. Josef. Anzeige zu erstatten, die Polizei zu informieren – das sei der richtige Weg, sagte auch Peter Frings, Interventionsbeauftragter des Bistums. Nun werde man abwarten, was bei den Ermittlungen herauskomme. Hinweise nimmt die Polizei unter ✆ 27 50 entgegen.