Das Geschwister-Scholl-Gymnasium ist das einzige Gymnasium in Münster, das in diesem Jahr keine Abiturientia hat.

Der jetzige Q1-Jahrgang, früher zwölfte Klasse, wurde im Sommer 2011 zum Schuljahr 2011/2012 eingeschult. „Es war der erste Jahrgang, der nach der Entscheidung des Scholl-Gymnasiums von G8 auf G9 zurückzukehren, ein Jahr mehr in der Sekundarstufe I verbrachte“, erklärt Schulleiter Ralf Cyrus. Dieser Jahrgang sprang nicht von der neunten Klasse in die sogenannte EF (Einführungsphase), die dem früheren elften Jahrgang entspricht, sondern die Schüler gingen in die Klasse zehn. Deshalb gebe es 2019 keine Abiturientia. Ein Jahr fehlt noch.