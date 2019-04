Handtaschen aus Pkw gestohlen

Münster-Kinderhaus -

Zwischen 8.15 und 9.15 Uhr am Dienstag schlugen unbekannte Täter in Kinderhaus Autoscheiben ein. Sie entwendeten aus einem weißen Smart im Bereich der Diesterwegstraße und aus einem weißen Seat auf der Killingstraße die zurückgelassenen Handtaschen mit diversen Ausweisen und Bankkarten, berichtet die Polizei. Sie empfiehlt, Handtaschen nicht im Wagen zurückzulassen – auch nicht für einen kurzen Moment. Hinweise an die Polizei unter 27 50.