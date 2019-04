Edeltrödel im Heimatmuseum

Erlesener Trödel, Kurioses und manches Schätzchen ist vom 28. April bis zum 16. Juni sonntags von 15 bis 18 Uhr auf dem Dachboden des Heimatmuseums, Kinderhaus 15, zu finden. Durch viele Spenden sei es der Bürgervereinigung Kinderhaus auch in diesem Jahr möglich, den Edeltrödel-Markt zu veranstalten, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Es gibt so manches zu entdecken. Der Erlös kommt der Museumsarbeit zugute.