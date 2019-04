Schon vor der Eröffnung hatte sich am Sonntagnachmittag eine lange Schlange vor dem Kinderhauser Heimatmuseum gebildet. Die über 100 Besucher am ersten Tag konnten nach Herzenslust stöbern, und so mancher war überrascht, was sich so alles finden ließ. Vom kompletten Besteckkasten über Stickereien, hochwertigem Porzellan und Gemälden bis hin zu Digitalkameras war alles zu haben. Noch bis zum 16. Juni öffnet der Edeltrödelmarkt auf dem Speicher des Museums sonntags stets zwischen 15 und 18 Uhr. „Wir werden auch immer neue Sachen nachpacken, es bleibt also spannend“, sagte Karin Kaiser, die mit ihrem Mann Adolf schon seit Jahren den Edeltrödelmarkt aufbaut und betreut. Auch dieses Mal seien wieder viele Spenden eingegangen und gesichtet worden. „Es waren über 100 Kisten“, verriet Adolf Kaiser. Der Erlös komme dem Museum zugute.