Sie ist ein Erfolgsmodell, die Ehrenamtsmesse in der Agora: 24 Stände waren bei der vierten Auflage vertreten. Vereine aus dem Stadtteil und der Stadt konnten ihre Arbeit selbst vorstellen. Neben den Sportvereinen und Parteien wollten die Organisatoren Marc Weßeling und Heiko Philippski von „Münster macht‘s“ aber auch den kleinen Gruppen die Möglichkeit geben, sich zu präsentieren.

„Der Erfolg gibt uns recht“, so Weßeling. Denn auch wenn der Ursprungsgedanke gewesen sei, die vielfältige Arbeit in Kinderhaus zu präsentieren, so habe sich das Format weiterentwickelt. „Nun haben wir den Gedanken auf die ganze Stadt ausgeweitet, und einige Gruppen sind auch nach Kinderhaus gekommen.“

Unter anderem war auch der Sozialverband VdK Münster-Neutor mit seinem Vorsitzenden Rolf Brinkmann dabei. „Wir wollen zeigen, in welchen Bereichen wir uns für die Menschen einsetzen“, so Brinkmann, der schon seit 13 Jahren den Vorsitz bekleidet. Denn noch immer sei die Arbeit für Menschen mit Handicap wichtig und bedeutend. „Da bietet sich eine solche Messe an. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Nachfrage sehr groß ist.“

Auch die Freiwillige Feuerwehr, genauer der Löschzug Kinderhaus, war mit seiner Mannschaft vertreten. Während zum einen Ausrüstung bestaunt werden konnte, gab es auch Ausbildung in Sachen Reanimation. „Natürlich wollen wir unsere Arbeit vorstellen“, so Löschzugführer Marc Greshake. Aber es sei auch toll, wenn man großes Interesse wecken könne. „Wir haben beispielsweise durch die Messe vier neue Mitglieder gewinnen können – und das ist ein toller Erfolg.“