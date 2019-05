„Tanz um dein Leben“ heißt die neue Tanzshow der Tanzschule „Dance a Story“, die am Samstag (25. Mai) um 15.30 und um 19.30 Uhr sowie am Sonntag (26. Mai) um 16 Uhr im Kap.8 im Kinderhauser Bürgerhaus Premiere feiert. 250 junge Tänzer im Alter von drei bis 22 Jahren unter der Gesamtleitung von Choreografin Laureen Fischer werden auf der Bühne stehen. Gezeigt wird eine bunte Tanzshow, die ihr Publikum unterhalten und verzaubern möchte – mit Tänzen aus dem Musical „La La Land“, aus „Greatest Showman“, „Annie“, „Sing“ und vielem mehr. Die 250 jungen Tänzer treten auf der Bühne in der Agora des Bürgerhauses, Idenbrockplatz 8, auf. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 17,50 Euro beziehungsweise 13,50 Euro. Karten für die Aufführungen gibt es im Kap.8-Büro im Kinderhauser Bürgerhaus, ✆ 492 41 50 , sowie unter www.localticketing.de/dance-a-story.