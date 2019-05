Generalsekretär auf Marktbesuch

Die Frage, die ihm am Häufigsten gestellt werde, sei, ob er aus Munster oder Münster komme, sagt Lars Klingbeil im Café am Kinderhauser Marktplatz und lächelt. Diese Frage muss er diesmal nicht beantworten. Wäre er ein Kind der Domstadt, kennten die Münsteraner Klingbeil, der seit 2017 Generalsekretär der SPD ist, bestens und hätten seine Karriere quasi en passant verfolgt.

Munster mitten in der Lüneburger Heide ist seine Geburtsstadt. Aufgewachsen sei er aber in Soltau, sagt Klingbeil, der am Donnerstagmorgen auf dem Kinderhauser Wochenmarkt die lokale Europakandidatin Sarah Weiser (25) im Endspurt des Wahlkampfs unterstützt. In weißen Turnschuhen, blauer Hose, weißem Hemd und grauem Jackett kommt er sofort ganz entspannt ins Gespräch.

Seit sechs Wochen ist der Generalsekretär der SPD auf Tour. Nur unterbrochen durch die Sitzungen des Bundestags in Berlin.

Im Schnitt seien es vier bis fünf Termine pro Tag in drei verschiedenen Städten. Begleitet wird er von zwei Pressereferentinnen – Facebook, Twitter und Instagram sind die online-Kommunikationskanäle, die bedient werden.

Nach Hause geht es immer erst am Ende der Woche. Entweder nach Soltau oder nach Berlin-Charlottenburg. In dieser Woche, kurz vorm Wahltermin, ist Klingbeil ununterbrochen auf Tour. Braucht man da einen großen Koffer? Klingbeil lächelt: „Ich habe zwei Taschen, so groß sind die auch nicht. Am Samstag muss ich waschen.“

Im Endspurt des Wahlkampfs besucht Klingbeil am liebsten Märkte. Andere träfen sich mit ihren Parteigenossen drinnen in Zimmern. Er ist gern draußen. Auch wenn‘s oft geregnet habe bei den Terminen in der letzten Zeit.

Da kann Kinderhaus mit schönstem Sonnenschein sicher punkten beim Generalsekretär.

Wochenmärkte schätzt er auch privat. Dort deckt er sich mit Gurken, Paprika und Salat ein. Am liebsten in Begleitung seiner Frau. Und so ist er nun auf dem Kinderhauser Wochenmarkt unterwegs. Im Gespräch mit den Bürgern geht es zum Beispiel um die Grundrente.

„Das Gespräch mit den Menschen macht Spaß“, sagt Klingbeil. Viele, so sein Eindruck, hätten sich noch nicht entschieden. Deshalb sucht er das „1:1-Gespräch“. Er unterstütze auch Sarah Weiser sehr gern, sagt er. Das junge Leute sich in der SPD engagierten, freue ihn, betont er.

Sarah Weiser lebt seit 2002 in Münster. „Und so schnell möchte ich hier auch nicht mehr weg“, verrät sie Lars Klingbeil auf dem Weg zum Blumenstand.