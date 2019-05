Sperrung Mitte des Jahres

Erst hieß es, im Juni werde die Kanalstraße zwischen Cheruskerring und Nevinghoff voll gesperrt. Nun ist von Mitte des Jahres die Rede. Zumindest in einer Vorlage der Verwaltung, über die der Hauptschuss jetzt positiv entschieden hat: Nach gravierenden Unfällen beim Rechtsabbiegen soll die Situation jetzt generell entschärft werden. Es geht um „Konfliktfreiheit“.

Bekanntlich wird an der Einmündung der Wibbelt­straße in die Kanalstraße ein Pumpwerk für den Hochwasserschutz gebaut. Zweieinhalb Jahre sind für die Sperrung veranschlagt. Diese Baustelle liegt zwar zwischen Zentrum Nord und Ring, sie hat aber Auswirkungen auf Münsters Norden. Denn die Kanalstraße zählt zu den Haupteinfallstraßen in die Innenstadt.

Kommt der Verkehr auf der Kanalstraße nicht mehr durch, werden sich die Autofahrer andere Wege in die Innenstadt suchen. Die Politik in Münsters Norden befürchtet Rückstaus bis nach Kinderhaus. Die Bezirksvertretung (BV) Nord hatte deshalb beschlossen, die Verwaltung zu bitten zu prüfen, ob die Linksabbiegespur in den Friesenring zweispurig gestaltet werden könne – solange die Kanalstraße gesperrt ist.

Dieser Antrag wird nicht zum Zuge kommen. Denn der Unfallschutz hat Vorrang: So hat der Hauptausschuss jetzt beschlossen, die „gravierende Unfalllage“ an der Grevener Straße in Fahrtrichtung York-Ring zu entschärfen. Fußgänger und Radfahrer sollen an dieser Ampel beim Rechtsabbiegen von Fahrzeugen geschützt werden. Der Vorschlag der Verwaltung für die Einmündung der Grevener Straße stadteinwärts auf den Ring lautet: zwei Rechtsabbiegerspuren, eine Geradeausspur und eine Linksabbiegerspur.

Konfliktfreiheit bedeutet in diesem Zusammenhang, dass Radfahrer und Fußgänger an dieser Ampel nicht zusammen mit den Fahrzeugen Grün haben werden. Die Linksabbiegerspur auf den Ring, die die BV Nord im Blick hatte, könne durch „längere Grünzeiten gestützt werden“, erläutert die Verwaltung.

Sie weist in ihrer Vorlage darauf hin, dass in den Spitzenstunden mit längeren Wartezeiten stadteinwärts zu rechnen sei. Es solle kritisch beobachtet werden, wie sich der Verkehr entwickele und gegebenenfalls nachjustiert werden, heißt es.

Vor der Umsetzung soll die Planung für diese Maßnahme aber noch dem Planungsausschuss (nächste Sitzung am 27. Juni) und dem Ausschuss für Umweltschutz, Klimaschutz und Bauwesen (25. Juni) vorgelegt werden. Und: Die Änderungen müssen vor der Sperrung der Kanalstraße umgesetzt werden, heißt es. Nun wird klar, warum von einer Sperrung Mitte des Jahres die Rede ist.