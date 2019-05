72 Stunden in Aktion

Weihbischof Dr. Stefan Zekorn darf Probesitzen. Vorsichtig setzt er sich auf die aus Europaletten gezimmerte Bank – und staunt: „Das ist ja richtig bequem!“

Im Rahmen der 72-Stunden-Aktion, einer vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) initiierten Sozialaktion, haben Messdienerinnen und Messdiener aus der Pfarrei St. Marien und St. Josef in Kinderhaus angepackt und Bänke, Tische und Stehtische aus Paletten gebaut. Die neuen Möbel haben an der Pfarrkirche St. Josef einen Platz gefunden und werden künftig für das Kirchencafé nach dem 11-Uhr-Gottesdienst am Sonntag genutzt.

Sägen, schleifen, hämmern und streichen – zwei Tage lang von morgens früh bis abends spät haben die rund 20 Messdiener an dem Projekt gewerkelt – dank Materialspenden wie Paletten und Farbe. „Draußen zu arbeiten und dann noch für einen guten Zweck, das macht richtig Spaß“, zeigte sich Messdienerleiter Paul zufrieden. Versorgt wurden die Jugendlichen unter anderem von Gemeindemitgliedern, die Obst und Kuchen brachten, heißt es in einer Pressemitteilung des Bistums Münster. Pfarrer Jan Magunski hatte die Aktion zuvor im Familiengottesdienst anhand von Miniatur-Paletten vorgestellt. Mit diesen verzierten die Messdiener die neuen Sitzmöbel. „Wenn die Kinder die kleinen Paletten wiederentdecken, fühlen auch sie sich an der Aktion beteiligt“, erklärte Magunski.

Auf Gut Kinderhaus nutzten die Mitglieder der Christlichen Jungen Gemeinde (CJG) von St. Josef die 72 Stunden, um einen Bauwagen für das Waldprojekt der Bischöflichen Papst-Johannes-Schule zu streichen. Seit mehreren Jahren können die Schülerinnen und Schüler bei diesem Projekt die Schöpfung und sich selbst außerhalb des Klassenraums erfahren. Der Bauwagen wird von der Schule künftig als Materiallager und Außenstation sowie als Unterschlupf bei schlechtem Wetter genutzt.

„Es ist großartig, was die Jugendlichen hier und in ganz Deutschland in diesen Stunden leisten“, lobte Weihbischof Zekorn das Engagement der jungen Leute. „Ich hoffe, dass sie erleben, wie schön es ist, wenn man etwas gemeinsam anpackt und so auch große Herausforderungen meistern kann.“