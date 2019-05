Manchmal reicht eine Bühne nicht aus. Das stellte die Tanzschule „Dance a Story“ in der Agora des Bürgerhauses fest. So wurde kurzerhand der Saal zur Bühne umfunktioniert und das Publikum ein Teil der Show „Tanz um Dein Leben“.

„Einfach toll“, kommentierte eine Seniorin die zahlreichen Auftritte, mit denen die Tänzerinnen von drei bis 21 Jahren ihr Können unter Beweis stellten. „Die Kleinen sind einfach süß“, hieß es aus dem Publikum, als die Dreijährigen den „Gummibärentanz“ präsentierten.

„Dieses Mal sind es anein­andergereihte kleine Episoden“, erklärte Tanzpädagogin und Schulleiterin Laureen Fischer . So könne man einen Querschnitt durch das gesamte Repertoire zeigen. 250 junge Leute bestritten drei Aufführungen. „Wir haben alle Elemente zusammengefügt, aber die Show ist in erster Linie von Jazzdance geprägt“, so Fischer. „Einfach umwerfend. Toll anzuschauen“, fand Besucherin Carina Neugemann. Sie habe selber schon ein paar Tanzerfahrungen und finde es beeindruckend: „Das ist gar nicht so einfach, so eine Show auf die Beine zu stellen.“ „Was die Mädels da machen, ist Hammer“, sagte André Carsten, der extra aus Bochum gekommen war.

Für Fischer war der Showname Programm: „Wir wollen zeigen, mit welcher Leidenschaft unserer Mädels und auch vereinzelt ein paar Jungs bei der Sache sind.“ Unterstützt wurde sie von ihren Schülern bei der Choreografie: Elina Adam, Lina Sieker und Charlotte Robering zeigten eigene Einlagen.