Der Nachwuchs macht um 15 Uhr am Samstag (1. Juni) den Auftakt im Schulwald. Das Kinderschützenfest startet mit Kaffee und Kuchen. Alle Kinder sind zum Acht-Spiele-Wettkampf eingeladen. Zum Abschluss ermitteln die Kinder und Enkelkinder der Schützen den Kinderkönig. Das Kinderschützenfest endet gegen 18 Uhr.

Mit der Messfeier um 11 Uhr am Sonntag (2. Juni) beginnt das Schützenfest der Bruderschaft. Nach der Kranzniederlegung am Mahnmal werden die amtierenden Majestäten am Pfarrzentrum mit Fahnenschlag abgeholt. Es folgt der Festumzug zur Vogelstange im Schulwald. Dort werden Erbsensuppe sowie Kaffee und Kuchen angeboten. Das Prinzenschießen beginnt um 14 Uhr, das Bürger-Vogelschießen für Jedermann um 15 Uhr. Ab 16 Uhr wird der neue König der Bruderschaft aus den Schützen ab 25 Jahren ermittelt. Der Abend kling mit einem gemütlichen Zusammensein mit Musik aus.