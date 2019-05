Ein Sommer in die Akademie

Zwei größere musikalische Veranstaltungen gibt es noch im Kap.8 im Bürgerhaus bis zur Sommerpause: die Kinderhauser Schulkultur-Matinee am 16. Juni ab 11 Uhr und am 30. Juni um 16 Uhr ein sinfonisches Konzert zum Jubiläum „100 Jahre Westfälische Schule für Musik“. Dann ist Pause.

Die aber keine ist. Denn es folgt die Sommerakademie. Kinderhaus ein Jahr ohne Kunst? Das geht nicht. Deshalb gibt es im jährlichen Wechsel mit „Kunst am Rand“ die Sommerakademie mit acht Workshops und Kunstklassen – zwei sind schon komplett ausgebucht. Ute Behrens-Porzky, Leiterin des Kap.8, hofft, dass sie „genauso erfolgreich wird wie die erste Akademie 2017“.

Zwischen sechs Angeboten wählen

Kunstfreunde, die selbst künstlerisch tätig werden möchten, können noch zwischen sechs Angeboten wählen. Gearbeitet wird in den zur Kinderbach-Seite gelegenen Atelierräumen des Kap.8. Es gibt die Möglichkeit, entweder in einer Kunstklasse eine Woche lang zu arbeiten oder in einem Workshop an einem Wochenende. Auch junge Leute sind explizit willkommen: Das Angebot der Sommerakademie gilt ab 13 Jahren.

Künstlerischer Leiter ist der Künstler Jochen Koeniger, voriges Jahr Kurator von „Kunst am Rand“. Die einzelnen „Klassen“ mit jeweils zwölf Teilnehmern werden von bekannten Künstlern geleitet. Schwerpunkte sind Malerei, Druck, Plastik (Keramik) und Mixed Media (Objektgestaltung). Die Atelierräume stehen von 10 bis 18 Uhr zur Verfügung. Werkstattleiter ist der Künstler Andreas Laugesen: Er begleitet die Klassen ganztägig, die Dozenten sind täglich vier Stunden vor Ort, so das Konzept. An den Wochenenden (Samstag und Sonntag) gibt es zehnstündige Werkstattkurse, in denen es um künstlerische Techniken geht. Das Angebot richtet sich vorrangig an Teilnehmer der Sommerakademie.

Anmeldungen möglich

Anmeldungen sind noch möglich zum Workshop am 20./21. Juli von Stefan Rosendahl, der Münster verlassen hat und seit einiger Zeit am Rande von Greven an der Aa zu Hause ist: Er stellt bildhauerische Abformtechniken vor. In der Kunstklasse mit Gintare Skoblyte aus Münster geht es vom 22. bis zum 26. Juli um „Grafik: Sehen, Zeichnen, Drucken“. In die Metallbearbeitung führte Aky Bonn aus Münster in seinem Workshop am 27.und 28. Juli im Kap.8-Atelier ein.

Kurse und Kosten Die Kosten für die Teilnahme an einer Kunstklasse betragen 140 Euro plus Material. 15- bis 18-Jährige zahlen 100 Euro; 13- bis 14-Jährige 50 Euro. Die Teilnahme an einem Wochenend-Kursus kostet 80 Euro plus Material. Ermäßigungen gibt es für 15- bis 18-Jährige (70 Euro) und für 13- bis 14- Jährige (35 Euro). Anmeldungen zur Sommerakademie sind per Post an Stadt Münster, Kap.8 , Idenbrockplatz 8, 48 159 Münster möglich und per Fax an die Nummer 4 92 79 40. Ein Anmeldeformular ist hier online zu finden . ...

In der Kunstklasse Keramik mit Jaimun Kim aus Ennigerloh-Enniger geht es vom 29. Juli bis zum 2. August um freies Formen und Brennen (Raku). Ein Workshop „Holzschnitt in Farbe“ wird am 3. und 4. August mit Simone Jänke aus Münster angeboten. Um Objektgestaltung geht es in der Kunstklasse „Mixed Media: Kunst aus dem Vollen“ mit Johanna Flammer aus Düsseldorf, die vom 5. bis zum 9. August stattfinden soll.