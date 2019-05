Königstreffer kam überraschend

Sie konnte es erst gar nicht fassen: Ungläubig schaute Svenja Reher immer wieder auf die Vogelstange, aber es war Tatsache: Mit dem 194. Schuss hatte sie den Vogel der Schützenbruderschaft St. Wilhelmi von der Stange geholt. Reher konnte ihre Freudentränen nicht zurückhalten. „Ich muss das erst einmal realisieren.“

Zuvor hatten die Schützen bereits einmal gefeiert: Schon vor einer Woche hatte das Schülerprinzenschießen stattgefunden. Dabei konnte sich Finn Wendker mit 26 Ringen auf einer Scheibe den Titel sichern.

Nun waren die Erwachsenen an der Reihe. Bereits am frühen Morgen trafen sich die Schützenbrüder, um den König des Vorjahres abzuholen. Es folgten der Gottesdienst in St. Josef und die Kranzniederlegung. Dann ging es hinüber zur Vogelstange im Schützenwald.

Den Auftakt machte schon traditionell der Nachwuchs: Mit dem 140. Schuss konnte sich Lea Jusczus die Prinzessinnen-Würde sichern, während die kleinen Besucher sich auf einer Spielstraße vergnügten, die durch die Erwachsenen betreut wurde. Der Spielmannszug St. Wilhelmi sorgte währenddessen für die musikalische Begleitung.

Dann begann das mit Spannung erwartete Schießen der Schützen. Diese ließen sich nicht lange bitten und kamen zahlreich zur Vogelstange – und wollten scheinbar auch gar nicht mehr weg. Denn bis zum Schluss herrschte reges Gedränge.

Rund zehn Schützen hielten kräftig auf den Vogel und rupften ihn gewaltig. So sicherte sich Axel Kappert das Zepter, der Apfel ging an Torben Weinem und die Krone an Heinz-Bernd Spillner. Der rechte Flügel wurde von Felicitas Peltzer heruntergeholt, der linke von Ingo Antepohl.

Danach wurde es spannend: „Ich habe in den vergangenen Jahren immer mitgeschossen, aber es ist nie etwas geworden“, erinnerte sich Svenja Reher nach dem Königsschuss. Eigentlich sei es aufgrund von Nachwuchs in diesen Jahr nicht geplant gewesen. „Aber mein Mann hat gesagt, dass ich draufhalten soll“, so die frisch gebackene Majestät. Und ein bisschen Ehrgeiz war auch mit dabei: „Mein Vater wollte auch, aber ich habe ihm jetzt erst einmal gezeigt, wie man das macht“, sagte die neue Königin lachend.

Die Proklamation der neuen Majestäten findet am heutigen Samstag um 19.30 Uhr am Pfarrzentrum St. Josef, Kristiansandstraße 50, statt. Direkt danach wird der Schützenball gefeiert.