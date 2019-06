Nun erhielt sie bei der Proklamation am Pfarrzentrum auch die Königskette. Musikalisch wurden die Schützen vom Spielmannszug Wilhelmi und dem Kolping-Blasorchester Albersloh begleitet.

Doch es standen noch weitere Auszeichnungen an, die der erste Brudermeister Kurt Göcking vornahm. So sicherte sich Schießmeister Tobias Göcking mit 100 Ringen den Titel des Bruderschaftsmeisters. Bei den Medaillen ging Bronze an Finn Wendker , Silber an Frank Dorstewitz und Gold an Andre Wünnemann. Mit einer silbernen Eichel wurden sowohl Björn Wrana als auch Anne Neumann ausgezeichnet, eine goldene Eichel ging an Iris Wrana.

Beim Schülerprinzenschießen sicherte sich Finn Wendker nicht nur Silber, sondern auch gleich den Titel des Schülerprinzen. Gold ging an Linus Wünnemann.

Auch die Sieger des Prinzenschießens wurden ausgezeichnet: Der Apfel ging an Kevin Feismann, das Zepter an Nils Boenig und die Krone an Patrick Feismann. Den Vogel holte dann Lea Juscus mit dem 140. Schuss von der Stange und ist neue Prinzessin des Vereins.

Damit Svenja Reher im kommenden Regentenjahr die Aufgaben nicht alleine stemmen muss, hat sie sich in den letzten Tagen auch gleich einen ganzen Hofstaat zusammengestellt, der ebenfalls offiziell ernannt wurde: So wurde Matthias Reher zum Prinzgemahl, die Ehrendamen sind Vanessa Opzondek und Ute Eckardt. Zu Königinnenbegleitern wurden Wolfgang Eckardt und Martin Kretschmer erhoben.

Während der Proklamation warteten weitere Überraschungen: Björn Wrana und James Flynn wurden mit dem silbernen Verdienstkreuz ausgezeichnet. Ute Eckardt und Antonius Eckardt erhielten eine noch höhere Auszeichnung: Den „Hohen Bruderschaftsorden“.