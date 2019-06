In dieser Woche wird die Holzbrücke über den Kinderbach an der Martin-Niemöller-Straße (Foto) in Kinderhaus saniert. Vandalismusschäden und beginnende Fäulnis der Holzkonstruktion machen die Sanierung nötig, so die Stadt Münster. Für die Arbeiten ist die Brücke gesperrt: Es werden einzelne Bohlen ausgetauscht und das Geländer instand gesetzt. Eine Umleitung für Fußgänger und Radfahrende wird ausgeschildert. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende der Woche.