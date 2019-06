Die Schulkultur-Matinee der Kinderhauser Schulen ist Kult. Von 11 bis 13 Uhr treffen sich am Sonntag (16. Juni) die Fans dieses Events in der Agora des Bürgerhauses am Idenbrockplatz 8.

Mit dabei sind in diesem Jahr die Grundschule am Kinderbach, das Geschwister-Scholl-Gymnasium, die Geschwister-Scholl-Realschule, die Waldschule Kinderhaus, die Westfälische Schule für Musik und die Jugendkunstschule im Kreativhaus.

Kinderhauser Schülerinnen und Schüler präsentieren sich in dieser Matinee in Chören, Tanzgruppen, Bands, als Solisten und in einer Modenschau auf der Bühne. Ein Moderator des Vormittags ist, wie schon im Vorjahr, Jochen Temme.

Auch um die Verpflegung kümmern sich die Schulen: Die Grundschule Kinderhaus West wird an einem Stand ein Kuchenbuffet anbieten. Getränke erhalten die Besucher der Matinee an einem Stand der Schülerfirma der Waldschule Kinderhaus. Der Eintritt ist frei.