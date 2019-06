Die Begeisterung ist in den Augen der zahlreichen Besucher in der Agora deutlich zu sehen: Denn der Nachwuchs zeigte bei der 14. Schulkultur-Matinee auf der Bühne im Bürgerhaus, was man in der Schule neben Mathematik und Biologie noch alles lernen kann. Das ist eine ganze Menge, was auch Moderator Jochen Temme zum Staunen brachte. „Wir können stolz auf das sein, was in Münster an den Schulen läuft.“ Aber die Schulkulur-Matinee in Kinderhaus sei einmalig, betonte Temme auf der Bühne.

Die Grundschulen Kinderhaus-West und am Kinderbach, die Geschwister-Scholl-Realschule, das Geschwister-Scholl-Gymnasium und die Waldschule hatten ein Programm auf die Beine gestellt, an dem sich 120 Schüler beteiligten. Es zeigte das breite Spektrum der Schulkultur.

Den Auftakt machte die Tanz-AG der Waldschule unter der Leitung von Ludmilla Schemak. Unter der Schirmherrschaft der Jugendkunstschule sind die Waldschule und die die Grundschule Kinderhaus West an einem Projekt des Landes NRW beteiligt. „Man staunt, was in den Schulen heute alles geboten wird“, betonte Temme zum Auftakt. Er sei ja schon ein bisschen neidisch. „Zu meiner Zeit hat es das nicht gegeben.“

Danach folgten die Auftritte Schlag auf Schlag: Der Schulchor der Grundschule Kinderhaus West zeigte ebenso sein Können wie die Projektband „Kinderhaus rockt“. Diese Band setzt sich aus Schülern der drei weiterführenden Schulen zusammen, die unter der Leitung der Westfälischen Schule für Musik proben. Die Geschwister-Scholl-Realschule zeigte Hip-Hop, das Geschwister-Scholl-Gymnasium neben Tanz auch den Vokalkurs. Eine Modenschau der besonderen Art präsentierte der Nachwuchs der Grundschule am Kinderbach: Er hatte lustige Ideen und führte unter anderem einen Mogelanzug vor.

Auch für das leibliche Wohl der Besucher der Schulkultur-Matinee war bestens gesorgt: Während das Kuchenbuffet von den Eltern der Grundschule Kinderhaus West beliefert wurde, übernahm die Schülerfirma der Waldschule die Versorgung mit Getränken.