Vor zwei Wochen weihte ihn Bischof Dr. Felix Genn zum Priester. Diese auch „Primizfeier“ genannte Zeremonie war der Abschluss eines Weges für Stefan Rosenbaum , in dem auch die Gemeinde St. Marien und St. Josef eine wichtige Rolle spielt. Denn von 2011 bis 2017 hat er dort eine Ausbildung zum Pastoralreferenten absolviert. Und deswegen war es für ihn selbstverständlich, auch noch einmal mit den Menschen der Gemeinde gemeinsam zu feiern.

Lob- und Dankesworte fehlten während der Messe in der St.-Josef-Kirche nicht. Die Priesterweihe sei nicht einfach die Übertragung eines Amtes, meinte Pfarrer Matthias Hembrock von der St.-Georg-Gemeinde in Bocholt, sondern eine „Lebenshingabe“. In Hembrocks Nachbargemeinde wird Stefan Rosenbaum künftig als Kaplan tätig sein, nämlich in St. Gudula in Rhede. Rosenbaum betonte, dass seine Zeit in St. Marien und St. Josef mit dazu beigetragen habe, seine „Berufung“ zu finden.

Rosenbaum könne gut auf Menschen zugehen und habe eine „geistige Tiefe“, lobte Pfarrer Ulrich Messing.

Nach dem Gottesdienst gab es noch einen Empfang für frischgeweihten Priester im St.-Josef-Pfarrzentrum.