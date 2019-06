In ihrer neuen Ausstellung im Heimatmuseum zeigt die Bürgervereinigung Kinderhaus Arbeiten von Irmgard Loermann. „Auf der Suche nach Wahrheit“ lautet der Titel, die Ausstellung wird am 30. Juni eröffnet und läuft bis zum 8. September.

Kinderhauser Bürger werden sich daran erinnern, dass der kleine Weg östlich des Kinderbaches vor wenigen Monaten nach Irmgard Loermann (1925-2006) benannt wurde. Nun sind die Werke der vielseitigen Künstlerin im Heimatmuseum zu sehen. Am 30. Juni wird die Ausstellung mit dem Titel „Auf der Suche nach Wahrheit“ um 15 Uhr eröffnet.

Farbenfrohe Bilder mit abstrakten Formen sowie Plastiken und Skulpturen stehen in der Ausstellung nebeneinander. Denn nur so kann das umfangreiche künstlerische Schaffen von Irmgard Loermann ausreichend gewürdigt werden, heißt es in der Ankündigung. Für sie existierten Malerei und Bildhauerei gleichwertig nebeneinander.

Irmgard Loermann wurde 1925 in Ahlen geboren. Sie studierte ab 1949 an der Staatlichen Schule für Handwerk und Kunst in Kassel, 1950 wechselte sie zur dortigen Kunstakademie. In Münster schließlich besuchte sie 1952 bis 1954 die Werkkunstschule in der Abteilung Bildhauerei unter der Leitung von Kurt Schwippert. Die Auseinandersetzung mit der Kunst ließ Irmgard Loermann auch in den folgenden Jahrzehnten nicht mehr los.