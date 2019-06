Münster-Kinderhaus -

Das Smaragd-Quintett bereichert am Sonntag (30. Juni) die musikalische Reihe des Vereins „Markus – Konzert und Kultur“: Ab 19.30 Uhr präsentiert das Ensemble in der Markus-Kirche das Streichquintett in g-Moll KV 516 von Wolfgang Amadeus Mozart und Anton Bruckners Streichquintett in F-Dur.