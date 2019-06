Die evangelische Markus-Gemeinde und die katholische Kirchengemeinde St. Marien und St. Josef laden zur ökumenischen Orgelfahrt ein. Sie beginnt am 7. Juli (Sonntag) um 14 Uhr an der Markus-Kirche.

Im ersten Teil der Fahrt werden die Orgeln der Kirchen St. Felicitas in Lüdinghausen, St. Dionysius in Seppenrade und St. Anna in Davensberg besucht.

Nach einer Kaffeepause im Hotel Clemens August in Davensberg folgt der zweite Teil mit den Orgeln in der evangelischen Christuskirche Hiltrup sowie der Seifert-Orgel in St. Clemens Hiltrup. Die Rückkehr ist für 19 Uhr geplant und schließt mit einem kurzen Gebet und dem Abendsegen in der Markus-Kirche. Die Orgelfahrt wird kostenlos angeboten, über eine Spende würden sich die Veranstalter freuen. Anmeldemöglichkeiten gibt es im Pfarrbüro St. Josef, ✆ 21 40 00, im Markus-Gemeindebüro, ✆ 21 19 91, oder bei Presbyter Ulrich Möller, ✆ 26 25 30.