Die Schach-AG des Geschwister-Scholl-Gymnasiums lädt am Donnerstag (4. Juli) um 10 Uhr zum Schachspielen im Bürgerhaus ein.

Seit einem Jahr besteht inzwischen die Schach-AG des Kinderhauser Gymnasiums. Der Anfang sei etwas mühsam gewesen, berichtet Peter Spillmann, der die AG leitet. Mittlerweile träfen sich aber bis zu zehn Schüler und Schülerinnen dienstags von 13.15 bis 14.15 Uhr zum königlichen Spiel in der AG. Sie beherrschten inzwischen verschiedene Variationen des Schachspiels.

Neben den Anfängern tummelten sich auch vier gestandene Schachjugendliche in der AG und unterstützten nach Kräften. Selbst an hitzefreien Nachmittagen seien sie nicht vom Schachspielen abzubringen gewesen, berichtet er in einer Pressemitteilung. So viel Enthusiasmus falle bei den Anfängern auf fruchtbaren Boden: Drei von ihnen hätte erstmals das Bauerndiplom erlangt.

Nun bietet die Schach-AG im Bürgerhaus, Idenbrockplatz 8, interessierten Bürgern ein Forum zum Schachspielen an. Auch interessante und einfache Varianten des Schachspiels können mit den Schülern erprobt werden.