Noch keinen Plan für die Ferien? Das städtische Kinder- und Jugendzentrum Wuddi hat diverse Angebote und Tagesfahrten für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren zusammengestellt.

Die erste Ferienwoche startet mit einer Fahrt zur Freilichtbühne Tecklenburg am Mittwoch (17. Juli). In diesem Jahr steht das Familienmusical „Das Dschungelbuch“, die Geschichte um Mogli, auf dem Programm. Am Freitag (19. Juli) geht es mit der etwas anderen Sommer-Wuddi-Olympiade weiter, bei der es Disziplinen wie Seilchen springen, Pedalos und Eierlauf geben wird.

Die Tagesfahrt zum Ketteler Hof für Kinder und ihre Familien findet am 24. Juli statt. Seifen werden am 26. Juli hergestellt und mit verschiedenen Düften und Farben versehen, heißt es in einer Pressemitteilung des Wuddis.

In der dritten Ferienwoche geht es am 31. Juli in den „Wildpark Frankenhof“ mit über 500 Tieren wie Elchen, Wölfen, Steinadlern, Gänsen und Eseln. Ein Trollland und in eine Spielwelt mit Hüpfkissen und Schaukeln ergänzen das Angebot. Selbst gemachte Pizza gibt es am 2. August im Wuddi.

Am 7. August fährt das Wuddi zum „Schloss Beck“. Lichterketten gestalten können die Kinder am 8. August. Zum Abschluss der vierten Ferienwoche holen am 9. August selbst gemachte „Badekugeln“ den Sommer in die Badezimmer.

Die fünfte Ferienwoche startet mit einem Tischfußball-Turnier am 13. August. Am 14. August führt die Tagesfahrt zum Zoo Osnabrück. Mit Crepes endet die Woche am 16. August.

Die letzte Ferienwoche startet am 20. August mit einem Air-Hockey-Turnier. Der Tagesausflug am 21. August führt zum „Zoom“ in Gelsenkirchen. Zum Abschluss des Programms können am 22. August Stoffbeutel oder T-Shirts mit Batikmustern versehen werden.

Zu allen Veranstaltungen im Wuddi ist eine Anmeldung – persönlich, telefonisch oder per E-Mail/Fax – erforderlich. Die Kosten müssen innerhalb von zwei Tagen im Wuddi-Infobüro, Idenbrockplatz 8, bezahlt werden. Weitere Informationen unter ✆ 492 58 10. Das Faltblatt mit allen Angeboten gibt es in der Stadtbücherei, der Bürgerberatung und im Wuddi, Idenbrockplatz 8.