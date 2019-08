Die Bebauung am Burloh

Die neue Straße wartet auf den Verkehr. In einer sanften Kurve verläuft sie „autogerecht“ in die Ferne. Keine Frage: An dieser Stelle hat sich das Kinderhauser Ortsbild 1961 entscheidend gewandelt. Willi Zumbrock, Maurerpolier und begeisterter Fotograf aus Kinderhaus, dessen Bilder unsere Zeitung in einer Serie vorstellt, hat seinerzeit die Straße Am Burloh von einem damaligen Neubau aus in östlicher Richtung fotografiert.

Das „Bauvorhaben Burloh“ dokumentierte Zumbrock in einigen Bildern. Dabei sind die umfangreichen Arbeiten zu erkennen, die vor 58 Jahren für die Neugestaltung dieses Areals nötig waren. Einen Eindruck davon liefern schon die beiden Baukräne und die „Baustellen-Ecke“ am rechten Rand des oben erwähnten Bildes. Deutlicher wird das Ausmaß der Arbeiten aber auf Fotos, die die Baustelle direkt zeigen. Verblüfft scheinen Menschen da vor jenen Baugruben zu stehen, aus denen bald jene Gebäude wachsen werden, die heute neben vielen Bäumen das Straßenbild prägen.

Das Foto zeigt den Straßenverlauf am Burloh in Richtung Grevener Straße heute. Foto: Jan Schneider

Wie sehr damals „auf die grüne Wiese“ gebaut wurde, ist auf Zumbrocks Fotos ebenfalls gut zu sehen. Die klobigen Baumaschinen und -wagen sind noch von jenem Grün umgeben, das bald weggebaggert werden sollte. Baumreihen und Hecken markieren alte Grundstücksgrenzen, die in naher Zukunft überbaut werden. Ungläubig betrachtet eine Frau das Baustellenschild, auf dem eine Ansicht der neuen Siedlung zu erkennen ist. „135 Eigenheime mit 180 Wohnungen“, gefördert durch das Land und den Bund, werden darauf versprochen.

Henning Stoffers , Kenner und Erforscher der münsterischen Alltagsgeschichte, zu dessen Sammlung Zumbrocks Fotos seit Kurzem gehören, spricht von „einmaligen Bildern“, wenn er seinen neuen Schatz betrachtet. Zumbrocks Sohn Klaus stellte sie ihm zur Verfügung.

1961 wirkte die Baustelle für das Neubauprojekt Am Burloh wie ein Fremdkörper in der münsterländischen Parklandschaft. 135 Eigenheime mit 180 Wohnungen sollten hier entstehen Foto: Zumbrock/ Sammlung Stoffers

Allerdings musste sich auch Stoffers erst einmal in der Welt des fotografierenden Maurers zurechtfinden. Bei dessen Aufnahme vom Verlauf des Burloh in östliche Richtung gelang das noch ganz gut: Am rechten Bildrand ist die Ecke eines mehrstöckigen Gebäudes zu erkennen, in dem sich heute eine Apotheke befindet. „Daran konnte ich mich orientieren“, so Stoffers.

Die andere Straßenseite hätte ihm dazu auch keine Möglichkeit gegeben: Wo einst eine Wiese war, versorgt heute ein Discounter die Nachbarschaft mit Sonderangeboten.

Manchmal ist Stoffers aber angesichts seines neuen Bilder-Schatzes auch ratlos. So benannte der 1987 verstorbene Fotograf Zumbrock in einer Fotoliste die Ansicht eines alten Kottens knapp mit „Ecke Burloh“. Wo mag das heute längst verschwundene Häuschen wohl gestanden haben, fragt sich Stoffers.