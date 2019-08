Einmal querbeet durch Kinderhaus

Das Angebot eines Stadtteilspaziergangs dürfte viele Neubürger in Kinderhaus inter­essieren – aber auch viele, die dort schon lange leben. Auch die Geschichte von Kinderhaus ist lang: Sie beginnt 1326 mit dem Leprosorium auf Gut Idenbrock, gestiftet von Udo von der Tinnen. Es entstand bis 1633 vor den Toren Münsters. Fast 700 Jahre sind vergangen.

Bei einem Stadtteilspaziergang, den die Werbegemeinschaft und die Bürgervereinigung am 25. August (Sonntag) gemeinsam anbieten, wird die Brücke geschlagen von den Anfängen bis zum modernen Stadtteil. Die Runde dauert etwa zwei Stunden und beginnt am historischen Ort: am Leprosorium. Treffpunkt ist um 15 Uhr an der Pfarrkirche St. Josef. Von der Leprastation in die Gegenwart wird der Bogen gespannt: Heute hat Kinderhaus 16 000 Einwohner, eine sehr gute Infrastruktur und ist ein lebendiger Stadtteil.

Philipp Bell, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Kinderhaus, kennt Stadtteilspaziergänge aus dem Kreuzviertel: „In Kinderhaus gibt es ebenfalls viele tolle Dinge zu sehen“, betont er. Deshalb sprach er die Vorsitzenden der Bürgervereinigung an, versierte Stadtführer und Kenner von Kotenbeis.

Das Interesse ist da, berichtet Walter Schröer : „Ich bin oft erstaunt, wie viele Leute vor unseren Rundwege-Schildern stehen und sich gern die Erläuterungen auch anhören.“ Eigentlich könnte man da immer stehen, fügt der stellvertretende Vorsitzende der Bürgervereinigung schmunzelnd hinzu.

„Wir werden häufiger gefragt nach solchen Führungen“, erzählt Dr. Christopher Görlich . Er habe deshalb eine Kinderhaus-Führung auch in das Programm der Bürgervereinigung für 2020 aufgenommen, berichtet der Vorsitzende. Nachgefragt würden solche Kinderhaus-Führungen zum Beispiel von Menschen, die Besuch von Freunden aus anderen Städten hätten und ihnen gern ihren Stadtteil zeigen möchten.

Die Idee der Werbegemeinschaft Kinderhaus stieß deshalb auf viel Gegenliebe bei den historisch versierten Spitzen der Bürgervereinigung. Christopher Görlich und Walter Schröer werden die Teilnehmer am 25. August auf dem zweistündigen Spaziergang begleiten. Sie berichten von der Entwicklung des Stadtteils – beginnen im 14. Jahrhundert und landen im modernen Kinderhaus.

Die Veränderungen im Stadtteil werden Görlich und Schröer unterwegs auch anhand von Fotos dokumentieren.

Den ersten Part ab St. Josef und Pfründnerhaus mit Blick auf die Anfänge und ein wenig Kirchengeschichte wird vor­aussichtlich Walter Schröer übernehmen. Weiter geht es zur Waldschule, deren Ursprünge aus dem 17. Jahrhundert stammen, und im Folgenden bis zur „Soda“-Brücke über die Brüningheide, die von Kinderhausern so genannt wird, weil sie nur „so da“ steht und wenig frequentiert ist.

Diese Brücke ist dennoch ein markantes Wahrzeichen von Kinderhaus: So band beispielsweise Prof. Dr. Norbert Ammermann, ehemals Pfarrer in der Kinderhauser Markus-Gemeinde, die Brücke 2009 in sein Stück „Der weise Nathan aus Kinderhaus“ zur interreligiösen Toleranz ein, das auf dem Sprickmannplatz aufgeführt wurde. Norbert Ammermann ließ dabei in einer Visualisierung ein voll beladenes Kamel über die Brücke spazieren.