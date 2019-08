Der Pfarreirat von St. Marien und St. Josef lädt die Gemeindeteile Kinderhaus und Sprakel zu Versammlungen ein.

Die Gemeindeversammlung für Kinderhaus ist am 8. September (Sonntag) von 15 bis 19 Uhr im Pfarrzen­trum St. Josef geplant. Bei Kaffee und Gebäck möchte der Pfarreirat mit den Gemeindemitgliedern ins Gespräch kommen. Es gehe um eine Bestandsaufnahme von Themen, Fragen, Aufgaben und neuen Entwicklungen rund um den Kirchturm: „Wir möchten gemeinsam in die Zukunft blicken, uns neuen Aufgaben stellen und die Zukunft gestalten.“ Es geht um Fragen wie: „Was steht an? Was ist Ihnen wichtig? Welche Fragen, Themen und Wünsche haben Sie für unseren Gemeindeteil in Kinderhaus? Wo können wir uns gemeinsam einbringen?“.

Die Teilnehmer kommen an unterschiedlichen Themen-Tischen ins Gespräch. Zum Abschluss gibt es dann noch Würstchen vom Grill.

St. Marien Foto: kaj

Für den Gemeindeteil Sprakel findet die Versammlung am 10. November von 12 bis 15 Uhr statt.