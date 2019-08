Kinderhauser erkunden Stadtteil

Großer Andrang herrschte bei der ersten Stadtviertelführung durch Kinderhaus, die von der Bürgervereinigung und der Kinderhauser Werbegemeinschaft initiiert worden war. Pünktlich um 15 Uhr starteten am Sonntag Dr. Christopher Görlich und Walter Schröer, die Vorsitzenden der Bürgervereinigung, mit ihren Erklärungen, Anekdoten und historischen Fakten an der St.-Josef-Kirche. Von den über 30 Personen waren die Mehrzahl eingesessene Kinderhauser, die über ihren Stadtteil mehr erfahren wollten, wie beispielsweise Martin Nolte von der Werbegemeinschaft.

Kurzweilig und informativ waren die Erzählungen und der über zweistündige Rundgang. Schröer begann mit Erläuterungen zur Josefskirche, die bei der Gründung der Heiligen Gertrud geweiht worden war, an einem Ort, an dem einst Moor- und Waldfläche war sowie ein Quellteich, ein heiliger Ort für die Germanen. Die Teilnehmer standen an der Stelle, an der einst ein wichtiger Handelsweg entlangführte.

Schröer gab einen Kurzumriss der Leprosenstiftungsgeschichte und erläuterte den Stadtteilnamen: „Haus der Armen Kinder Gottes“. Auf dem Gelände am Kinderbach wohnten etwa 14 Leprakranke, meist Erwachsene, die für mittelalterliche Verhältnisse ein relativ gutes Leben dort, außerhalb der Stadt, führen konnten. An der Durchreiche in der Mauer der Anlage konnten Bauern und Passanten Verpflegung abgeben.

Nächste Station war die Waldschule Kinderhaus, mit dem am längsten schulisch genutzten Gebäude. Fatalerweise stehe der Ursprungsbau nicht unter Denkmalschutz, weil das Haus schon so oft umgebaut worden sei. Die Vorsitzenden der Bürgervereinigung befürchten, dass ihm der Abriss drohen könnte, wenn die Waldschule erweitert werden sollte.

Görlich und Schröer schafften es, Historisches und Aktuelles zu verbinden, Anekdoten und Fakten inter­essant und spannend zu vermitteln.

Als die Gruppe am Sportplatz des SC Westfalia Halt machte, wollte ein junger Radfahrer gar nicht schnell vorbei, sondern hörte spontan Görlichs Ausführungen zu: „Das ist spannend“, beteuerte er, bevor er seinen Weg etwas später fortsetzte.

Der Rundgang führte weiter über Schulzentrum, die „Soda-Brücke“, die Kreisel, den Burloh und den Idenbrockplatz. Einmal mehr wurde deutlich, dass Kinderhaus, das innerhalb der vergangenen 100 Jahre von 5000 auf über 16 000 Einwohner anwuchs, ein attraktiver Stadtteil ist.

Gruppen können sich an die Bürgervereinigung wenden, um den Rundgang zu buchen.