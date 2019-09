Die Agora ist komplett gesperrt. Dort kommt niemand durch – weder in den Sinnesraum noch zur Kegelbahn im Untergeschoss. Der Eingang rechts neben der Stadtbücherei, durch den man die Agora – normalerweise – auch erreichen kann, ist ebenfalls gesperrt, weil dort das Bürgerbüro umgebaut wird.

Im fünften Bauabschnitt nach der Regenkatastrophe vom 28. Juli 2014 geht es im Bürgerhaus nicht mehr um die Beseitigung letzter Hochwasserschäden, sondern um die energetische Sanierung des Gebäudes und um Barrierefreiheit. Durch die Agora dürfen die Besucher aktuell nicht gehen, weil die Schrägverglasung des Daches ausgetauscht wird. Die Agora erhält eine Dreifachverglasung.

Eigentlich sollte die Agora in dieser Woche zum Programmstart des Kap.8 nach den Sommerferien wieder zur Verfügung stehen. Doch das klappt nicht: Die Sitzung der Bezirksvertretung Nord findet am Dienstag schon in der Hauptschule Coerde statt. Auch der ehemalige Eltern-Kind-Bereich, der primär von Musikgruppen genutzt wird, ist noch nicht fertig. Der Austausch der Fassadenelemente im Zuge der energetischen Sanierung ist abgeschlossen, doch die Verbindung ans Mauerwerk fehlt an vielen Stellen ebenso wie die Deckenverkleidung oder Beleuchtung.

Das Kap.8 habe alle Veranstaltungen für diese Woche abgesagt: vom Musikunterricht über Gymnastik, Sport, Tanzen bis zum Kegeln, berichtet Kap.8-Leiterin Ute Behrens-Porzky. Auch das „fröhliche Singen“ fällt aus.

Verzögert habe sich die Freigabe der Agora, weil es technische Probleme mit dem Kran gegeben habe, der die Glaselemente auf das Dach hievt, heißt es aus dem Amt für Immobilienmanagement. Doch die Agora solle vor dem Wochenende wieder verfügbar sein.

Anders verhält es sich mit dem Eltern-Kind-Bereich: Dort rechnet das Amt für Immobilienmanagement mit Mitte bis Ende September, bevor dieser Teil des Hauses wieder genutzt werden kann. Die Umbauarbeiten seien umfangreicher geworden, hieß es zur Begründung. So seien eine WC-Anlage zurückgebaut und Grundrisse geändert worden.

Das Bürgerbüro sollte eigentlich schon vor über einer Woche an seinen alten Platz zurückziehen, erklärt Stefanie Remmers, Leiterin der Bezirksverwaltung Nord. Es gebe Lieferschwierigkeiten bei den Büromöbeln, bestätigt das Fachamt. Wie es weitergeht, wird in der Baubesprechung Mitte dieser Woche erörtert.

Es gibt aber auch Bereiche, in denen es fluppt im Bürgerhaus: Geöffnet ist zum Beispiel das Infobüro des Kap.8, das sich im Eingangsbereich der Agora zum Marktplatz hin befindet. Und die neuen Atelierräume des Kap.8 sind von der Rückseite des Bürgerhauses erreichbar. Außerdem steht den Besuchern des Hauses das Mokido mit den nebenlegenden Räumen, etwa dem Billardraum und der Cafeteria, zur Verfügung.