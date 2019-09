Circa 1200 Haushalte in Kinderhaus und Coerde waren am Dienstagabend, wie berichtet, von einem zweistündigen Stromausfall betroffen. Die Meldung habe die Leitstelle der Stadtwerke um 17.41 Uhr erreicht, erklärte die Pressestelle der Stadtwerke am Mittwoch. Um 19.40 Uhr sei die Stromversorgung wieder gesichert gewesen.

Der Fehler habe im Mittelspannungsnetz gelegen, in einer Kabelverbindung. Übeltäter war eine defekte Muffe, hieß es. Dahinter hingen 14 Trafostationen.

Der Strom wurde umgeschaltet, sodass die Versorgung wieder gesichert war. An der Reparatur der defekten Stelle wurde am Mittwoch noch gearbeitet.