Die evangelische Frauenhilfe der Markusgemeinde hat Geburtstag: Sie ist 70 Jahre alt.

Am Sonntag gab es bereits einen Festgottesdienst zum Thema „Bei Dir Gott, ist die Quelle des Lebens“. Am heutigen Mittwoch feiert die Frauenhilfe ab 14.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus „mit Kaffee und Kuchen und buntem Überraschungsprogramm“, wie es in einer Mitteilung der Frauenhilfe heißt. Gegründet wurde die evangelische Frauenhilfe Kinderhaus am 13. September 1949.

Im Geburtstags-Gottesdienst dankte Pfarrerin Barbara Stoll-Großhans den Mitgliedern der Frauenhilfe „die mit ihrem kirchlichen, sozialen und gesellschaftspolitischen Engagement in den vergangenen Jahren nicht nur in der eigenen Gemeinde nachhaltig gewirkt, sondern auch darüber hinaus manche überregionalen Projekte unterstützt haben“, so die Mitteilung. Für den Bezirksverband der evangelischen Frauenhilfe gratulierte Angelika Waldheuer den „Geburtstagskindern“ in der Markuskirche.