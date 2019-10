Münster-Kinderhaus -

Ein poetischer Dialog der Kulturen und Religionen erwartet die Besucher des Konzerts unter dem Titel „Salam – Shalom – Frieden“ am Sonntag (6. Oktober) um 19.30 Uhr in der Markus-Kirche am Idenbrockplatz 4. Der Verein „Markus – Konzert und Kultur“ lädt dazu ein.