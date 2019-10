Georg und Birgit Buch aus der Gemeinde St. Marien und St. Josef möchten auch in diesem Jahr mit allen, die Freude am Singen haben oder bekommen wollen, das große Kinderhauser Gospelprojekt durchführen.

Eingeladen und willkommen sind alle – ob jung oder alt, ob sangeserfahren oder nicht: Es geht ganz einfach darum, zu kommen und mitzusingen.

Die Musikfreunde treffen sich zu den Proben – mit Ausnahme des Feiertags Allerheiligen – im November freitags jeweils um 19.30 Uhr im Pfarrzentrum St. Josef an der Kristiansandstraße 50.

Die Generalprobe für das Gospelprojekt ist am 7. Dezember (Samstag) um 18.30 Uhr in der St.-Josef-Kirche in Kinderhaus.

Die Gospelmesse mit der Gemeinde findet dann am 8. Dezember (Sonntag) um 11 Uhr in der Pfarrkirche St. Josef statt.