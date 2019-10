Wegen Bauarbeiten bleibt die Stadtbücherei in Kinderhaus vom 14. bis zum 18. Oktober geschlossen. Das Bücherei-Team weist darauf hin, dass Leihfristen, die in diese Zeit fallen, beachtet werden müssen. Die Rückgabe von Medien ist weiterhin über den Rückgabekasten möglich. Leihzeitverlängerungen sind über das Konto im Online-Katalog oder über das Servicetelefon ✆ 492 42 42 montags bis freitags von 10 bis 13 Uhr möglich. Die Stadtbücherei am Alten Steinweg und die anderen Büchereien in den Stadtteilen sowie der Bücherbus sind zu den üblichen Öffnungszeiten erreichbar.