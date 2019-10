Drei Kreativ-Workshops bietet die Kinderhauser Kunstschule „Werkstatt für Gestaltung“ zwischen November und Dezember für Jugendliche und Erwachsene an.

Um die technischen und gestalterischen Grundlagen der Fotografie geht es mittwochs von 18 bis 21 Uhr am 6., 13. und 20. November. Um die Möglichkeiten der digitalen Fotografie ausschöpfen zu können, wird Bildbearbeitungssoftware genutzt. Den Kursus (90 Euro) leitet Yoana Tuzharova.

In der Papierwerkstatt werden am 27. November und am 4. Dezember von 19.30 bis 21.30 Uhr Faltobjekte hergestellt: dreidimensionale Objekte, Kugeln, Sterne und Lampenschirme. Kosten: 70 Euro. Die Kursusleitung hat Iris Kelle.

Um Aquarellmalen und digitale Umsetzung geht es am 11. und 18. Dezember von 19 bis 21 Uhr. Die Bilder werden mit einem Scanner digitalisiert und am Computer bearbeitet: So entsteht eine Schablone für Weihnachts-, Hochzeits-, Geburtstagskarten. Die Kursusleitung hat In Hee Cho.