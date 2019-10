Seitenstreifen wird zum Gehweg

Eine Lösung ist in Sicht. Es geht um die Salzmannstraße und die gefährliche Situation für Fußgänger und Radfahrer zwischen Helgolandweg und Ermlandweg: Sie müssen dort auf die Fahrbahn ausweichen, weil der Seitenstreifen permanent zugeparkt ist.

Nun gibt es einen Lösungsvorschlag der Verwaltung zu einem Bürgerantrag von Anwohner Christian Kieppe . Er hatte sich an die Stadt gewandt und unter anderem vorgeschlagen, den Seitenstreifen als gemeinsamen Geh- und Radweg auszuweisen. Alte Kinderhauser erinnern sich daran, dass das eine Regelung war, die es dort schon einmal gab.

Weil das Straßenstück als Tempo-30-Zone ausgewiesen sei, könne man dort keinem Radfahrer vorschreiben, den Seitenstreifen zu benutzen, so die Antwort der Verwaltung. Aber sie hat einen Vorschlag: Der Seitenstreifen zwischen Helgolandweg und Ermlandweg soll als Gehweg ausgewiesen werden, hinzu kommt ein Zusatzzeichen „Radverkehr frei“. So können auch Radfahrer dann diesen Seitenstreifen nutzen, müssen es aber nicht. Diese Schilder sollen in der nächsten Zeit aufgestellt werden, so das Ordnungsamt.

Einen neuen Vorschlag gibt es auch für das freie Stück hinter dem Ende der Tempo-30-Zone am Ermlandweg stadteinwärts: Die nächste Tempo-30-Zone folgt dort erst nach rund 300 Metern. Die Verwaltung regt nun an, dieses Stück als Fahrradstraße auszuweisen: Dann darf auch dort nicht schneller als Tempo 30 gefahren werden. Das ist bereits in Planung, die Salzmannstraße sei in die Prioritätenliste aufgenommen worden, so die Verwaltung.

Einen anderen Vorschlag des Kinderhausers, einen Abschnitt in eine Einbahnstraße umzuwandeln, möchte die Verwaltung indes nicht aufgreifen. Ihre Erfahrung im Stadtgebiet sei, dass sich der Verkehr dadurch eher beschleunige, da der Gegenverkehr ausbleibe.

Anwohner Christian Kieppe findet die Idee mit der Fahrradstraße sehr gut. Er verbindet damit die Hoffnung, dass dann auch wirklich Tempo 30 auf der Salzmannstraße gefahren wird.