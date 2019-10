Das städtische Jugendzentrum Wuddi hat in den Herbstferien eine viertägige Bildungsfahrt in die Hauptstadt Berlin organisiert. Die Jugendlichen konnten Berlin bei Stadtrundfahrten kennenlernen und selbst erkunden. Sie besuchten den Bundestag , das Regierungsviertel und die Erinnerungsorte an den Holocaust.

Auf der Hinfahrt besichtigten die jungen Leute die noch existierende Grenzsperranlage in Hötensleben und den ehemaligen Grenzübergang Helmstedt/Marienborn. Sie erhielten Einblicke und eine Anschauung von der unmenschlichen Situation während der deutschen Teilung, so eine Pressemitteilung des Wuddis.

Fasziniert war die Gruppe vom Lichtfestival „Berlin leuchtet“, bei der Lichtkünstler Gebäude der Stadt mit Licht und Projektionen spektakulär in Szene setzen.

„Berlin ist cool“ fanden die Jugendlichen. Sie waren sich sicher, wiederzukommen und die besten Döner der Welt in der Hauptstadt zu genießen. Also soll für das nächste Jahr gemeinsam eine Reise nach Berlin organisiert werden. Wer Lust hat mitzumachen, kann sich schon im Wuddi voranmelden, ✆ 492 58 10.