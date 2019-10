Die Kammerpuppenspiele Bielefeld laden kleine Theaterfans ab drei Jahren an Allerheiligen Freitag (1. November) ins Kap.8 im Bürgerhaus Kinderhaus ein. Sie lernen in den Vorstellungen, die um 11 und um 14 Uhr beginnen, die tollkühnen Abenteuer von Dr. Brumm kennen. Dr. Brumm hat seine Gewohnheiten: Er schaut samstags Fußball, isst sonntags Honig und geht montags mit dem Pottwal zum Baden. Aber meistens kommt es anders als geplant, so die Mitteilung der Kammerpuppenspiele. Was passiert, wenn die Fußballspieler plötzlich nicht mehr im Fernseher sind? Wo sind sie nur hin? Dr. Brumm verfolgt die Spur vom Fernseher über das Stromkabel durch die Wand bis hin zu einem seltsamen Ort. Das Stück für die jungen Zuschauer dauert circa 90 Minuten inklusive Pause, Kinder unter zwei Jahren haben freien Eintritt ohne Anspruch auf einen eigenen Sitzplatz, so die Kammerpuppenspiele.

Zum Thema Karten können unter ' 05203 / 90 22 83 reserviert werden. Restkarten gibt es ab einer Stunde vor der Vorstellung an der Tageskasse im Bürgerhaus, Idenbrockplatz 8. Eine Karte kostet zehn Euro. ...