50 Jahre besteht die Städtepartnerschaft zwischen Münster und Monastir in diesem Jahr. Anlass genug, um auch in der tunesischen Stadt gemeinsam zu feiern. Viele Monastir-Freunde kommen auch aus Kinderhaus. Das Begegnungszentrum (BGZ) Kinderhaus organisierte mit dem Münster-Monastir-Partnerschaftsverein deshalb eine einwöchige Bürgerreise, an der 17 Personen teilnahmen.

Zudem reiste, wie berichtet, die Band „Undercover“ für das Jubiläumskonzert an, heißt es in einer Pressemitteilung des BGZ. Die Musiker flankierten die Delegation um Oberbürgermeister Markus Lewe beim offiziellen Empfang mit Stadtoberhaupt Mondher Marzouk im Rathaus.

„Die Gastfreundlichkeit war wieder überwältigend“, so Thomas Kollmann, der die Bürgerreise organisiert hatte. „Jeder Besuch bringt neue Erkenntnisse und auch Freundschaften, gemeinsam sind wir flexibel.“ Die münsterische Gruppe besuchte die Ribat-Festung, das Bourgiba-Mausoleum und das Kunstmuseum. Sie war Gast bei Auftritten des Chorale-Jugendchors aus Monastir und bei dem „tollen Konzert von ,Undercover‘ mit arabischen Künstlern vor 500 Gästen“. Ein Ausritt mit Kamelen gehörte ebenso zum Programm wie der Besuch der schützenswerten Insel Kyriat mit dem Release einer Meeresschildkröte und gemeinsamem Barbecue. Zu den Stationen der Bürgerreise zählten auch Informationsveranstaltungen der Jugendkunstschule, der Umweltorganisation Notre Grand Bleu und des Säuglingsprojekts „Voix de L‘enfants“. Eine Fahrradrallye führte mit 70 Teilnehmern durch Monastir.

Nun werden die gemeinsamen Projekte ausgewertet. Mit Partnern in Münster im Schul-, Sport- und Musik- sowie Kulturbereich sollen in 2020 Besuche von Gruppen aus Monastir ermöglicht und gefördert werden.