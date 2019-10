Unter dem Thema „Vom Leprosenhaus zum Stadtteil“ wird am Sonntag (3. November) um 15.30 Uhr eine Führung im Heimatmuseum angeboten. Kinderhaus hat in den letzten Jahrhunderten eine erstaunliche Entwicklung genommen. Aus der kleinen Siedlung nahe dem ehemaligen Leprosenhaus entstand ein Stadtteil mit über 15 000 Einwohner, so eine Mitteilung der Bürgervereinigung. Am Sonntag zeichnet Christopher Görlich, erster Vorsitzender der Bürgervereinigung, die Geschichte des Stadtteils anhand einiger Exponate im Museum nach. Die Führung dauert eine Stunde. Die Teilnahme ist kostenlos. Um Spenden für die Museumsarbeit wird gebeten.