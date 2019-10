Es ist wieder soweit und es wird ein kleines Jubiläum gefeiert: Zum fünften Mal in Folge wird in Münster der Rathausfestsaal durch swingenden Blues & Boogie Woogie erobert, dann, wenn das Frank-Muschalle-Trio Einzug hält. Das ist am 8. November (Freitag) um 20 Uhr der Fall. Das Trio hat Verstärkung durch zwei Gastmusiker mitgebracht: Alex Schultz aus Los Angeles an der Gitarre und Stephan Holstein aus Augsburg an Saxofon und Klarinette.

Die alten Zeiten in Münster und Kinderhaus hat Frank Muschalle nicht vergessen. Er hält der Westfalenmetropole die Treue und freut sich schon auf das Konzert im Rathausfestsaal. Am Montag meldete sich Frank Muschalle kurz vorm Übersetzen nach Wangerooge. Er ist auf Tournee und spielt mit Stephan Holstein auf den ostfriesischen Inseln. Im Rathausfestsaal tritt Frank Muschalle mit Dani Gugolz, Peter Müller, Stephan Holstein und Axel Schultz auf.