Diesmal sind mit dabei Matze Arndt, Nina Heidelmann, Julian von der Ecke, Florian Schmitz, Dennis Weißgerber sowie weitere Akteure. Sie kommen aus unterschiedlichen Genres wie Musik oder Poetry.

Auch wenn die „Open Stage“ auf den Samstag gewandert ist – eines hat sich nicht geändert: Es moderiert wie gewohnt „Don Simon und das Monopol“. Beim Eintritt gilt: „Pay what you want!“ – jeder zahlt, was er möchte.