Vom 7. Juni bis zum 27. September wird Kinderhaus im kommenden Jahr wieder zu einem Ort ästhetischer Überraschungen: „Kunst am Rand“ wird wieder viele Kunstfreunde in Münsters grünen Norden locken – und auch viele Künstler.

Gut Kinderhaus, Pastorat St. Josef, Westfalia Kinderhaus und die Waldschule sind als bewährte Locations erneut mit im Boot. Zusätzlich stehe 2020 das Außengelände des Heimat- und Lepramuseums zur Verfügung, berichtet Jochen Koe­niger . Das passe sehr gut, weil das Gelände genau auf dem Weg zwischen Pfarrhaus und Waldschule liege.

In gut zwei Stunden sollen die Kunstwerke an den fünf Standorten zu Fuß erreicht und besucht werden können. Dieses Konzept habe sich bewährt, sagt Koeniger. Bewährt habe sich auch, dass es möglich ist, sich auf Gut Kinderhaus zu stärken – vor oder nach dem Rundgang.

Das Kap.8-Team um Ute Behrens-Porzky, Candia Neumann und Kurator Jochen Koeniger wird bei der Organisation der Open-Air-Ausstellung im kommenden Jahr von Kunsthistorikerin Dr. Annette Georgi unterstützt. Die Bezirksvertretung (BV) Nord werde gebeten, die Ausstellung zu unterstützen und den Kunstpreis Kinderhaus zu finanzieren. Der Antrag sei gestellt, müsse aber noch entschieden werden, berichtete Koeniger. Es geht dabei wie gehabt um 2500 Euro, die in einen Haupt- und zwei Förderpreise aufgeteilt werden sollen. Einladungen an Kunstschaffende sollen erst nach der Entscheidung der BV versandt werden.

„Kunst am Rand“ ist für alle Künstler offen: „Auch wer keine Einladung bekommt, ist willkommen“, sagt Koeniger. 2018 gab es rund 50 Arbeiten von 40 Künstlern an den vier Standorten. Mehr sollen es auf keinen Fall werden, eher etwas weniger, so Koeniger.

Und er hat noch einen weiteren Wunsch bei dieser Open-Air-Ausstellung: Er hofft, dass der Eichenprozessionsspinner nicht ganz so viel Ärger macht.