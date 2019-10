Die Friedhofskapelle in Kinderhaus ist am Feiertag Allerheiligen (1. November) geöffnet.

Neben den Eucharistiefeiern zum Hochfest Allerheiligen und der Andacht, die um 15 Uhr in St. Josef stattfindet, mit anschließender Gräbersegnung auf dem Friedhof in Kinderhaus, wird in diesem Jahr dort auch erstmalig die Friedhofskapelle geöffnet sein.

Ab 16 Uhr lädt die Kirchengemeinde St. Marien und St. Josef alle Friedhofsgänger an Allerheiligen ein, in der Kinderhauser Kapelle eine Kerze zu entzünden und dort bei Musik einen Moment zu verweilen.

Es ist ein offenes Angebot, das sich an alle richtet, heißt es in der Mitteilung der Gemeinde. Unabhängig von Religion und Glauben solle ein Raum zum Gedenken angeboten werden.