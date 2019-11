Das Holzbläserorchester „Ventissimo“ aus Münster ist am Sonntag (3. November) um 17 Uhr in der St.-Josef-Kirche zu Gast. Das Orchester wurde 2007 an der Westfälischen Schule für Musik gegründet. Seit dem Jahr 2015 wird es unter dem Namen „Ventissimo“ von Taulant Haxhikadrija geleitet. Das Orchester besteht aus rund 30 Musikerinnen und Musikern aller Altersgruppen, die Flöte, Klarinette, Saxofon, Oboe und Fagott spielen. Das aktuelle Programm bietet eine abwechslungsreiche Auswahl klassischer und moderner Musik für Bläser mit Stücken von Gershwin, Gounod, Boieldieu und Grieg sowie traditioneller Klezmer-Musik, so die Ankündigung des Orchesters. Höhepunkt des Konzerts ist die Uraufführung des eigens von Ulrich Schult­heiss für das Orchester komponierten Stücks „Jeux de vent“. Der Eintritt zu dem Konzert in der Pfarrkirche St. Josef ist frei. Das Orchester freut sich über Spenden.